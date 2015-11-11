《中国报摘》--中国证券报11月11日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第十一次会议时强调，要防范化解金融风险，加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。

* 其他:

--中国证券登记结算有限责任公司数据显示，前一周沪深两市新增投资者数量30.02万，环比减少11.03%。

--浦发银行 公告，截至11月10日，富德生命人寿通过集中竞价系统买入公司股份累计已达27.98亿股，占其普通股A股总股本的15%，这是富德生命人寿年内第三度举牌浦发银行。

--豫园商城 公告，拟以183.58亿日圆的价格收购日本星野Resort Tomamu公司的100%股权，折合人民币约为9.47亿；该公司主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村。

--工信部最新数据显示，根据机动车整车出厂合格证统计，10月中国新能源汽车生产5.07万辆，同比增长八倍。