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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 07:59 BJT

日本数据：10月M3货币供应额较上年同期增长2.9%--央行

路透东京11月11日 - 日本央行周三公布，日本10月M3货币供应额较上年同期增长2.9%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

10月 9月 8月 上年10月

M2 +3.6 +3.8 +4.2 +3.2

M3 +2.9 +3.1 +3.4 +2.6

广义流动性 +3.9 +4.2 +4.7 +3.4

参看完整图表，请浏览日本央行网站：

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(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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