中国个股：富德生命人寿已累计持有浦发银行27.98亿股，占总股比15%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月11日 - 上海浦东发展银行股份有限公司 周三公告，截止周二(10日)，富德生命人寿通过集中竞价系统，买入该行股份累计达27.98亿股，占其A股总股本的15%。
浦发银行表示，截止今年8月28日，富德生命人寿通过大宗交易和集中竞价交易系统，共购买该行A股9.34亿股，占总股本5%；截止9月11日，通过集中竞价交易系统继续购买累 计18.65亿股，占总股本的10%。
该行并称，富德生命人寿累计购买股份事项，未导致第一大股东发生变化。
浦发银行三季报显示，截至9月末，该行前两名股东分别为中国移动通信集团广东有限公司和上海国际集团，持股比例依次为20%和16.9%。
富德生命人寿在提供的简式权益变动报告书中表示，未来12个月内，将根据证券市场整体状况，结合浦发银行发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持股份。
富德生命人寿保险为全国性专业寿险公司，成立于2002年3月4日，总部位于深圳。股东包括富德控股(集团)、深圳市华信投资控股等。现注册资本117.52亿元，总资产超过2,700亿元。
浦发银行周二收报18.37元人民币，近三个月来累计上涨16.41%。(完)
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here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”