欧洲经济指标预测--11月11日-11月18日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月9日当周
11月11日(三)
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -1.8%
0930 英国请领失业金人数(千人) 10月 增加1.5 增加4.6
按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 5.4% 5.4%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.2% +3.0%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.8%
11月12日(四)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 正45 正44
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +0.3% +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +0.2% +0.2%
0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 盈余2
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 -0.4%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.3% +0.9%
1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 52.9
1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.1
1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 40.2
1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 35.2
11月13日(五)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平
0700 德国GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.6%
0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.2%
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) -6.9% -6.8%
0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.0% +0.7%
0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 +1.5% -4.3%
(较上年同期) -0.3% -1.3%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 顺差182 顺差112
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.5%
11月16日当周
11月16日(一)
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.1% +0.2%
(较上年同期) 持平 持平
扣除食品和能源HICP(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +0.8%
11月17日(二)
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差4.67
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差18.5
0930 英国CPI(较前月) 10月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -0.1%
核心CPI(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.8%
扣除贷款后的RPI(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.9%
0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月
未经季节调整的投入物价指数(较前月) -- +0.6%
(较上年同期) -- -13.3%
未经季节调整的产出物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- -1.8%
未经季节调整的核心产出指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 -- 正1.9
现况指数 -- 正55.2
11月18日(三)
1000 瑞士ZEW投资者信心 11月 -- 18.3
(完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。