《全球主要国家债券发行预告》--11月11日-11月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/11 德国 30亿欧元 标售五年期联邦债券 11/11 意大 标售国库券
利 11/12 意大 标售中长期债券
利 11/12 英国 标售2039年到期、票息4-1/4%
公债 11/12 日本 标售三个月期贴现国库券 11/12 日本 标售30年期公债 11/12 美国 发售30年期公债 11/16 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/17 日本 标售五年期公债 11/17 日本 标售12个月期贴现国库券 11/17 西班 标售六个月和12个月期国库券
牙 11/18 日本 标售三个月期贴现国库券
11/18 英国 标售2025年到期、票息2%的公
债
11/18 德国 50亿欧元 标售两年期联邦债券
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”