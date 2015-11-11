重发-中国债市：中诚信一周来第三度下调山东山水水泥评级，由A-降至BB

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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路透上海11月11日 - 继上周山东山水水泥集团信用评级被两度调降后，中诚信国际信用评级有限责任公司周二稍晚公告称，再次将山东山水水泥主体及相关债项信用等级，由A-调降至BB-，并列入可能降级的观察名单。这亦是近两个月来，中诚信第四次下调该公司相关评级。
中诚信表示，中国山水水泥集团有限公司 为山东山水水泥集团的母公司，目前前者的控制权纷争仍未解决，已经影响到山东山水业务和财务运作的正常运行，山东山水面临极大的流动性风险，其明日到期的超短融的按期兑付极大地依赖于外部支持，存在极大的不确定性。
山东山水水泥集团上周四公告，因资金链紧张，所发行的将于下周四(12日)到期的超短期融资券15山水SCP001 到期兑付存在不确定性。该超短融发行规模20亿元人民币，票面利率5.30%，主承销商为招商银行。
继上周二后，中诚信国际信用评级有限责任公司上周五公告，再次将山东山水水泥集团主体及相关债项信用等级，由A+调降至A-，并列入可能降级的观察名单。
是次涉及的评级调整债券包括13山水MTN1 、14山水MTN001 和14山水MTN002 ，期限均为三年，金额总计40亿元。
中诚信称，若本次山东山水的超短融兑付问题不能得到及时有效解决，或将继续下调该公司主体及相关债项信用等级。
山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”