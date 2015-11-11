《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日

**上海证券报**

--中国宁波中百 、华丽家族 分别公告，泽熙投资徐翔家族持有的公司股份被公安部门冻结。目前徐翔家族被冻结股份的上市公司已达到四家，冻结市值约65.7亿元人民币。

--中国央行研究局首席经济学家马骏透露，央行牵头的绿色债券支持项目目录的编制工作已基本完成，有望近期公布。

**证券时报**

--国金证券 公告调整非公开发行股票预案，募资总额由今年六月方案中的不超过150亿元人民币，大幅缩水至48亿元。

--华锐风电 公告，证监会查明确认其2011年通过伪造单据等方式提前确认收入，虚增当年利润2.78亿元，公司被给予警告并处60万元罚款。

**21世纪经济报道**

--京东金融内部人士证实，招行 和交行 信用卡已暂停京东白条还款通道。招行表示，京东白条是一款与信用卡类似的贷款产品，应使用借记卡进行还款，不可以贷还贷。(完)