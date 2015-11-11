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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月11日

路透香港11月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
元=7.7512港元 )
    
    美国股市主要股指周二多数收高，道琼工业指数 涨0.16%收于17,758.2点，盘中走势波动，非
必需消费类股上涨抵消了苹果 下跌的影响，同时投资者亦在考虑下月美国可能要进行的升息。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       110.700   -0.68      15017             8.581      -0.23
 中国铝业                       8.100    0.37      16701             2.511       0.06
 中国移动                      58.250   -0.21     104876            90.301      -0.38
 中国人寿                      17.940   -0.83     124767            27.811      -0.85
 中石油                        74.740   -0.91      20332             5.793      -0.80
 中石化                        68.530   -1.07      20193             5.312      -0.34
 汇丰控股                      39.660   -0.83    1693220            61.483      -0.67
 中电信                        51.170   -0.99       6178             3.966      -0.59
 中国联通                      12.490   -0.24     149499             9.681      -0.91
 兖州煤业                       4.970    0.20       5442             3.852      -1.98
 华能国际                      41.810    0.43      13667             8.102       0.27
 南方航空                      40.160    1.29       4324             6.226      -0.86
 东方航空                      30.510   -0.65       2758             4.730      -0.43
 中芯国际                       4.730   -0.42       7645             0.733       0.45
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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