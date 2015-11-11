《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月11日

路透香港11月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.7512港元 ) 美国股市主要股指周二多数收高，道琼工业指数 涨0.16%收于17,758.2点，盘中走势波动，非 必需消费类股上涨抵消了苹果 下跌的影响，同时投资者亦在考虑下月美国可能要进行的升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 110.700 -0.68 15017 8.581 -0.23 中国铝业 8.100 0.37 16701 2.511 0.06 中国移动 58.250 -0.21 104876 90.301 -0.38 中国人寿 17.940 -0.83 124767 27.811 -0.85 中石油 74.740 -0.91 20332 5.793 -0.80 中石化 68.530 -1.07 20193 5.312 -0.34 汇丰控股 39.660 -0.83 1693220 61.483 -0.67 中电信 51.170 -0.99 6178 3.966 -0.59 中国联通 12.490 -0.24 149499 9.681 -0.91 兖州煤业 4.970 0.20 5442 3.852 -1.98 华能国际 41.810 0.43 13667 8.102 0.27 南方航空 40.160 1.29 4324 6.226 -0.86 东方航空 30.510 -0.65 2758 4.730 -0.43 中芯国际 4.730 -0.42 7645 0.733 0.45 （完） (整理 梁慧仪)