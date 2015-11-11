《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月11日

*工商时报：

--人民币8月重贬的市场后作力出现。渣打银10日下修台湾今年人民币存款总额，从先前预期的4,000亿人民币，减少到3,400-3,500亿人民币。渣打台湾总经理陈铭侨表示，人民币汇价放缓以来，对投资人的吸引力降低，但因人民币即将纳入SDR，渣打持续看好人民币国际化带来的市场潜力。

--TPP文本上周已公布，工业局长吴明机指出，从TPP文本来看，日本为保护农业选择让工业大幅开放，在两岸之间，台湾对大陆管制项目高达2,000多项，未来货贸谈判策略〞若农业有困难，工业会尽可能支援〞，意即坚守农产品不开放原则，但对于部分工业产品极力争取调适期，可适度开放。

*经济日报：

--蓝绿立委减税法案大清仓，立法院财政委员会日将就高所得者的股利及艺术品交易所得分离课税、修正房地合一课税制等八大减税案进行专案报告。财政部评估，每一修法提案对国库税收均将产生冲击，部分法案税损最高可达400亿台币，基于财政健全理由，降税案不宜施行。

--消息人士指出，中信金控 拟循泰国正大集团与日本伊藤忠商事的合作模式，引资正大参股中信金10%，进而一起参股大陆的银行与其他领域业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。