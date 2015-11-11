美国个股：Molson Coors欲收购MillerCoors剩余股权--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月10日 - 据知情人士称，Molson Coors Brewing Co 接近达成交易，将以120亿美元收购其与SABMiller Plc 合资的美国公司的其余股权，以及Miller品牌在全球的权益。该合资公司名为MillerCoors LLC。
上述知情人士称，该交易将取决于百威英博(Anheuser-Busch InBev) 与SABMiller之间拟合并交易的完成情况，百威英博和SABMiller之间的交易有望缔造一个可生产全球近三分之一啤酒的企业。
为了获得监管机构批准，上述合并交易势必要剥离在美国及其他地方的资产。
外界普遍预计，Molson Coors欲收购SABMiller在MillerCoors中的58%的股权。MillerCoors在美国销售Coors Light、Miller Lite和Blue Moon等品牌。
根据合资协议，MillerCoors有权在控制权变动的情况下任命新的管理层，此外对剩余股权还有最先和最后出价的权力，这两种权力均可阻挡其他潜在买家。
百威英博和SABMiller对上述协议不予置评，该协议最先由华尔街日报报导。
Molson Coors周二收盘跌1.09%至88.31美元。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
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