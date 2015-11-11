中国个股：华丽家族和宁波中百相关股份被冻结，徐翔事件影响继续发酵

路透上海11月11日 - 中国私募大佬徐翔被抓后续影响持续发酵，宁波中百 和华丽家族 周三公告，相关股东所持股份被公安部门冻结，为期两年。加上此前文峰股份 和大恒科技 ，迄今已有四家上市公司受到波及。

宁波中百表示，周二(10日)接到通知，公安部门对控股股东西藏泽添投资发展持有的3,541万股无限售流通股及孳息予以冻结，冻结时间从2015年11月10日至2017 年11月9日止。上述股份为西藏泽添持有宁波中百的全部无限售流通股，占后者总股本15.78%。

华丽家族称，上海泽熙增煦投资中心持有的9,000万无限售流通股及孳息股股份，也被冻结，占公司总股本5.62%，为上海泽熙增煦投资所持的全部股份，冻结时间两年。

此前据国内媒体报导，2014年中旬，徐翔资本运作平台泽添投资通过受让股权的方式取得了宁波中百的第一大股东之位。徐柏良持有泽添投资99%股权，剩余1%股权由郑素贞持有，徐柏良是徐翔的父亲，郑素贞为徐翔的母亲。徐峻的另一职务为泽熙投资总经理助理。

本月稍早，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。

宁波中百周二收报18.9元人民币，最近一个月累计上涨31.25%；华丽家族同日收报12.94元，近一个月累计涨幅34.51%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)