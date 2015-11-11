《香港报摘》--经济日报11月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--腾讯 第三季多赚31.6%到74.5亿元人民币，略胜市场预期，其中广告收入按年倍增，以及手机游戏收入重拾增长，成业绩主要增长来源。主席马化腾并特别提到经微信付费的交易有上升的趋势。
* 其他：
--机构投资者顾问ISS周一以三大理由建议股东反对长建 及电能 的合并方案。电能昨主动回应，指ISS认同合并能为两家公司带来好处，重申1.066的换股比率公平合理。
--周大福 称，港澳消费意慾疲弱引致营业额按年下跌，截至9月底的中期溢利预计按年减少约40%至50%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”