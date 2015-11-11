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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 08:51 BJT

《香港报摘》--经济日报11月11日

* 要闻版头条：

--腾讯 第三季多赚31.6%到74.5亿元人民币，略胜市场预期，其中广告收入按年倍增，以及手机游戏收入重拾增长，成业绩主要增长来源。主席马化腾并特别提到经微信付费的交易有上升的趋势。

* 其他：

--机构投资者顾问ISS周一以三大理由建议股东反对长建 及电能 的合并方案。电能昨主动回应，指ISS认同合并能为两家公司带来好处，重申1.066的换股比率公平合理。

--周大福 称，港澳消费意慾疲弱引致营业额按年下跌，截至9月底的中期溢利预计按年减少约40%至50%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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