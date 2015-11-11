全球金市：金价接近三个月低点，受美元走强和基金资金外流打击

周二公布的路透调查显示，上周强劲的美国就业报告出炉后，经济学家们更加相信，美联储将会在12月升息。

针对逾80位知名经济分析师进行的调查显示，美联储在下月举行的年内最后一次会议上调高短期借贷利率的可能性为70%。

投资者一直在撤离金市。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量为663.43吨，创2008年9月以来最低。

分析师表示，黄金的技术面前景疲弱，下一道支撑位在7月触及的五年半低点每盎司1,077美元。(完)

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