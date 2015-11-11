全球金市：金价接近三个月低点，受美元走强和基金资金外流打击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周二公布的路透调查显示，上周强劲的美国就业报告出炉后，经济学家们更加相信，美联储将会在12月升息。
针对逾80位知名经济分析师进行的调查显示，美联储在下月举行的年内最后一次会议上调高短期借贷利率的可能性为70%。
投资者一直在撤离金市。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量为663.43吨，创2008年9月以来最低。
分析师表示，黄金的技术面前景疲弱，下一道支撑位在7月触及的五年半低点每盎司1,077美元。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 王丽鑫/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”