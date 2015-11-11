《香港报摘》--信报11月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--腾讯 公布截至9月底第三季按非通用会计准则（Non-GAAP）纯利为82.8亿元人民币，按年及按季分别增长25.9%和3.8%，符合预期。
* 其他：
--深圳证券交易所策划国际部副总监刘辅忠于上海出席会议时表示，深交所正就＂深港通＂进行基础设施测试，然而目前仍未有开通时间表。
--消息人士称，由财政部旗下中国邮政集团所拥有的中国邮政储蓄银行，计划明年年底来港上市，集资高达100亿美元。同时，该集团正进行上市前融资，潜在投资者粒粒皆星，包括香港首富、长和 主席李嘉诚、新加坡主权基金淡马锡 及世界银行旗下国际金融公司（IFC）。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”