《交易视点》台湾10年公债投标倍数高令气氛转多--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场短线上摆脱美债殖利率上扬影响，在市场资金浮滥及10年券标售状况较预期好之下，上日的十年公债投标倍数2.4倍，银行积极补券，气氛上有所转变。此有助于测试前次10年券套牢区1.17%下方，预估本周五年券104/13期 成交区间在0.70%-0.80%，十年券104/12期 则在1.13%-1.23%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”