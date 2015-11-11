《交易视点》台湾10年公债投标倍数高令气氛转多--元大宝来证

路透台北11月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场短线上摆脱美债殖利率上扬影响，在市场资金浮滥及10年券标售状况较预期好之下，上日的十年公债投标倍数2.4倍，银行积极补券，气氛上有所转变。此有助于测试前次10年券套牢区1.17%下方，预估本周五年券104/13期 成交区间在0.70%-0.80%，十年券104/12期 则在1.13%-1.23%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)