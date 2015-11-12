专栏节选：下一个投资地图，新经济开启新投资时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月12日出版的当期「老谢开讲」专栏)

上周五美国公布十月非农就业人数高达二十七．一万人，创下近几年新高纪录，失业率也下滑到五％，这个亮丽数字立刻推高美元，因为市场预期美国联准会九月、十月都未升息，这回就业数字亮丽，市场预期十二月升息机率大增，美元指数当日大涨一．一八，写下九十九．四七点的新高纪录，当天道琼指数小涨四十六．九点，收盘是一七九一○．三三点，美国道琼指数正好站在去年底收盘价一七八二三．○七点的上面，也就是说，过去一年美股起起落落，道琼指数一度跌到一五三七○．三三点，但是，现在又回到年初的位置。

美股乍看表面无波，但是美国企业市值却有激烈变化，十一月以来，有几个关键变化，一是代表新经济的科技巨擘在美国资本市场独占鳌头，美国前十大市值企业，代表新经济的公司占了一半，而且，前三名都是代表新经济的公司，例如，苹果、谷歌(改成控股公司Alphabet)及微软囊括了前三名，而苹果市值直逼七千亿美元，超越了沙乌地阿拉伯的ＧＤＰ(国内生产毛额)总值，真正到了富可敌国的时代。

**美国新经济新双雄争霸，值得拭目以待**

二是新经济公司的快速崛起，最具代表性的是亚马逊及脸书市值都挺进三千亿美元关卡，尤其是脸书在二○一二年才正式ＩＰＯ(首度公开发行)，成为市值最快突破三千亿美元的企业，而脸书的创办人马克．祖克柏（Mark Zuckerberg）一九八四年出生，今年才三十一岁，真正是英雄出少年的时代。

二○○○年以后，美国网路科技泡沫吹破，但是新科技应用已是挡不住的趋势，这其中最具代表性的是○四年谷歌上市。那一年谷歌上市筹资十九亿美元，市值不过才二七○亿美元，有谁会想到，短短十年光景，谷歌市值已达五千亿美元以上。放眼未来一年，假如苹果除了iPhone 7题材，若没有更亮眼的创新发明，也许谷歌市值可能会追上苹果，这是美国新经济的新双雄争霸，值得大家拭目以待。

有趣的是○四年谷歌正式ＩＰＯ，那一年，马克．祖克柏才正式创立脸书，到○八年脸书的营收只有二．七二亿美元，亏损了五．六万美元，那个时候脸书不太起眼，一直到ＩＰＯ前一年，一一年脸书公布营收已达三十七．一亿美元，净利已超过十亿美元，这其中大多数是网路广告的收入。

**脸书、亚马逊，变身网路经济奇葩**

一二年脸书股票很「谦卑」地上市，原预估ＩＰＯ价值是二十八至三十五美元，预计筹资一一八亿美元，但认购踊跃，最后敲定ＩＰＯ价格是三十八美元，脸书首度股票公开发行筹资一六○亿美元，估值也突破一千亿美元，成了美国最大网路公司ＩＰＯ的筹资个案。

脸书「低调」上市，上市后不久即跌破二十美元，上市满一年后，脸书才重返ＩＰＯ承销价，即使是一四年九月以每股六十八美元上市的阿里巴巴，上市首日收盘九十三．八九美元，市值高达二三一四亿美元，都超越那时脸书市值二○二五亿美元及亚马逊的一五三○亿美元。脸书刚上市的「低调」与阿里巴巴的「一鸣惊人」，正好成了强烈对比。

不过，这三家电子商务及社群网路巨擘，过去一年却有不同命运，其中一鸣惊人的阿里巴巴股价一上市就冲到一二○美元，市值逼近三千亿美元，后来却因公司治理争议，及网路上贩卖假货冲击，股价一度跌破承销价，最惨跌到五十七．二美元，市值最惨只剩一四○七亿美元，最近重新站上二一○○亿美元。

但是脸书及亚马逊却像是猛虎出柙，双双冲出三千亿美元的市值，成了网路经济的奇葩。以十一月九日美股收盘价来算，第一名是苹果的六七二二．一七亿美元，第二名是Alphabet(谷歌)的五一九○．七四亿美元，第三名是微软的四三二六．三五亿美元，这三家是新经济的巨擘，往下看是过去油价高涨时代的市值龙头艾克森美孚(Exxon)，及股神巴菲特的波克夏Ａ股。

艾克森美孚过去市值一度突破五千亿美元，在网路科技泡沫化后，艾克森美孚一直是美国市值最大的企业，但是这一年油价大跌，艾克森美孚从九十七．一一美元跌下来，市值只剩三四一一．五三亿美元，苹果、谷歌、微软都超越艾克森美孚成了代表美国产业新主流，艾克森美孚式微，也象征了原物料经济的告一段落。

一直稳紮稳打的股神巴菲特旗下的波克夏Ａ股，向来以不配息闻名，今年股价一度逼近二十三万美元天价，但是他的投资组合中，包括沃尔玛、ＩＢＭ都拖累了他的操作绩效，十一月九日，波克夏Ａ股勉力守住二十万美元关卡，目前市值三三○三．三亿美元，稳居市值第五大地位。 但是后面三席在三千亿美元的争夺战，现在出现ＧＥ(奇异)、亚马逊、脸书互有领先的状态，如果以十一月九日股价收盘排名，目前的顺序是亚马逊以三○七二．六八亿美元居第六；奇异与脸书都在伯仲之间，奇异以三○○七．四八亿美元略胜脸书的三○○○．四亿美元，奇异排第七，脸书暂列第八。

奇异在九○年代曾经是美国的股王，在微软崛起之前，奇异是美国最大市值企业，后来微软、思科一度登上股王，但是奇异始终稳紮稳打，是美国最老牌绩优公司，市值能维持不坠，已经很难能可贵。

但是亚马逊及脸书的崛起，应是一五年全球资本市场的大事，亚马逊在今年初股价最低一度跌到二八五．二五美元，谁也没有料到一年之内又创下六六二．二元美元，历史天价，目前市值三○七二．六八亿美元，已把美国实体通路的老大沃尔玛踢下擂台。

最近两个月，沃尔玛与亚马逊出现迥然不同的命运，十月中旬，沃尔玛发布获利预警，预估今年度获利将下滑六％至一二％，这个数字远逊于彭博预期的成长四％，当日沃尔玛股价重挫超过一成，单单是这一天，沃尔玛的华顿家族财富就蒸发了一百亿美元，沃尔玛股价最惨一度跌到五十六．七七美元，目前市值仅剩一八七五亿美元，与亚马逊足足相差一二○○亿美元，这意味了新经济与传统经济正面临完全不同的命运。

**亚马逊取代沃尔玛，成为新经济领头羊**

假如从财报来比较，亚马逊公布第三季营收二五四亿美元，成长一九％，净利七九○○万美元，ＥＰＳ(每股盈余)○．一七美元，如果用获利计算今年亚马逊的本益比高达九五○．八倍，但是亚马逊领航电子商务，虽然沃尔玛急欲扭转经营内容，但电子商务规模只有亚马逊的六分之一，资本市场显然已将由亚马逊取代沃尔玛，成为美国消费新经济的领头羊。

沃尔玛今年市值大缩水，其实也是在香港上市的高鑫控股（中国大润发）的写照，过去一年来，高鑫控股业绩仍平稳，但是股价却腰斩，现在董事长黄明端赶紧推出飞牛网，但是面对阿里巴巴、京东，目前竞争仍有压力。

亚马逊这一年来股价大涨逾倍，创办人是一九六四年出生的杰夫．贝佐斯(Jeff Bezos)，身价已突破六○○亿美元，实力正直逼比尔盖兹与巴菲特，而下一匹黑马要看脸书的马克．祖克柏。这个一九八四年出生的小伙子，恐怕是历史上最小年纪缔造最大市值企业的老板。

脸书从社群网路崛起，先是十亿美元购并Instagram，然后是一九○亿美元拿下即时通讯的WhatsApp，都是推进脸书成长的关键。最近脸书公布第三季营收四十五亿美元，成长四一％，税后净利八．九六亿美元，成长一一％，数字比市场预测更亮眼，脸书股价一度写下一一○．一五美元高价。

脸书股价大涨，这里面有两个亮点，一是从第三季脸书的业绩报告显示，移动广告的收入达三十三亿美元，比去年同期成长七二％，显示脸书的行动App大受欢迎，行动广告占脸书收入已从六六％上升到七八％。

二是脸书的活跃用户高达十五．五亿人，较去年同期上升一四％，这其中有十三．九亿人是透过行动装置登入脸书网站，比重高达九成以上。每月活跃用户达十．一亿人，也成长一七％，预料脸书下一步将扩充新闻平台。

今年脸书与出版商在脸书内建行动App的「Instant Articles」功能引起热烈回响，下一步可能再发送数百数千则新闻给脸书用户，加大新闻攻势，另一个可以展现马克．祖克柏企图心的是脸书一直很努力想要进入中国市场。

**脸书挑战中国市场，市值可能再飙升**

这几年，祖克柏勤学中文，想要拉近与中国的距离。祖克柏到清华大学演讲，全程使用中文，为了拉近关系，他不断强调他的太太是中国人，同时，这次习近平访美，他前往拜会，又为习近平设置脸书专页，他一切的努力都是为了脸书能进中国。

当然这是一个高难度挑战，如果他能挑战成功，也许脸书市值还可以从现在的三千亿美元再拉高到五千亿美元，今年三十一岁的他，未来人生仍漫长，他的精明睿智，可以把脸书带领到何种境界，值得大家拭目以待。

美国企业市值前十大，最后两个名额是富国银行（二八七三．三亿美元）及娇生（二七九○．一八亿美元），从这个前十大榜单，大家赫然发现网路带动的创新经济已是时代主流，美国毫无疑问是创新科技的强国。美国拥有一批创新科技的企业，经过十几年成长，这些公司市值已到「富可敌国」地步，他们不单支持美国经济繁荣不坠，也让投资者长期获利，成了美国强国象征。

从美国科技前五强看中国新经济前五强，也许这是未来投资中国新地图。假如从市值来看，目前市值超过二○○○亿美元的阿里巴巴居首，其次是在香港上市的腾讯，目前腾讯在香港市值是一四五二五亿港币，若换算成美元是一八六七亿美元，排名在阿里巴巴之后，第三名是在美国上市的百度，目前市值是七百亿美元。往下是京东的四○五亿美元，这是美国上市前四大，往后再找，包括携程网、网易、唯品会或联想，市值大约都在一、两百亿美元上下，这一批新经济名单，谁能继续脱颖而出，也许大家可寄望尚未上市的小米或华为，或者在新能源车领域的比亚迪。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。