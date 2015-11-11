中国债市动态：一二级联袂转暖国债期货亦涨，IPO冲击过后关注数据

路透上海11月11日 - 中国银行间债市周三早盘期现货齐涨，一级市场方面，五年期续发国债定位亦稍低于预期。交易员表示，随着IPO重启等利空情绪释放完毕，在对金融数据预期不佳等因素的影响下，现券买盘重归活跃，推动长债收益率明显下行。

华北一银行交易员称，10年期国债、国开债延续昨日尾盘势头，收益率降幅达到4、5个bp左右。

“昨天还各种抛，今天又变成各种买了，有基金也在收，”华南一银行交易员认为，现券收益率已反弹至较高点位，或吸引买盘重新入场。

他并称，CPI回落、通缩风险加大为货币政策宽松留出更多空间，年内降准预期犹存，现券收益率反弹空间本应有限；此外，债市转暖可能也是对10月金融数据预期不佳的提前反应。

中国央行将于本周内公布10月货币信贷及社会融资数据。路透调查显示，中国10月新增人民币贷款预计为7,982亿元人民币，自上月逾万亿元的高位回落，但10月M2的同比增速预计为13.2%，较上月微升。

一级市场方面，中国财政部周三上午招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率2.9807%，稍低于此前3.01%的市场预测均值；边际中标收益率为3.0166%，投标倍数2.29倍。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.17%/3.12%，上日尾盘为3.18%/3.16%；10年期国开债150218券最新报价 在3.62%/3.56%，上日为3.62%/3.56%。