《路透晚报》--11月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：四季度工业及投资黯淡开局，政策宽松大势所趋

中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

--中国数据：1-10月FDI同比增长8.6%，服务业吸收外资规模为制造业两倍

中国商务部周三公布，中国10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。

--中国数据：10月发电量同比下降3.2%，粗钢产量同比减3.1%--统计局

中国国家统计局周三公布的数据显示，中国10月发电量4,454亿千瓦时，同比下降3.2%；10月粗钢产量为6,612万吨，同比下降3.1%。

--中国反腐：北京市委副书记吕锡文涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中央纪委监察部网站周三公布，北京市委副书记、中共十八届中央候补委员吕锡文涉嫌严重违纪接受组织调查。

【金融】

--《焦点》“大到不能倒”的中资银行或需增资4,000亿美元以满足资本新规

中国四大银行可能不得不增资最多4,000亿美元，以满足金融稳定委员会(FSB)周一颁布的银行业资本新规。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。

--新债招标：中国五年续发国债收益率稍低预期，获0.5亿元追加认购

中国财政部周三公告称，今日招标续发行的五年期固息国债获0.5亿元人民币追加认购，最终发行量为280.5亿元；业内人士稍早透露，该期债中标收益率2.9807%，稍低于此前3.01%的市场预测均值。

--中国债市：中诚信一周来第三度下调山东山水水泥评级，由A-降至BB

继上周山东山水水泥集团信用评级被两度调降后，中诚信国际信用评级有限责任公司周二稍晚公告称，再次将山东山水水泥主体及相关债项信用等级，由A-调降至BB-，并列入可能降级的观察名单。这亦是近两个月来，中诚信第四次下调该公司相关评级。

--中国货币市场：主要回购利率小降，部分基金需求稍增但暂未影响大局

中国银行间市场周三主要回购利率稳中小降，资金面延续相对宽松态势。目前市场总体供求较为平衡，借入资金难度不大。有交易员感觉部分基金资金需求较前期有所增加，但因大行供给充裕，暂未影响大局。

--中国债市动态：一二级联袂转暖国债期货亦涨，IPO冲击过后关注数据

中国银行间债市周三早盘期现货齐涨，一级市场方面，五年期续发国债定位亦稍低于预期。交易员表示，随着IPO重启等利空情绪释放完毕，在对金融数据预期不佳等因素的影响下，现券买盘重归活跃，推动长债收益率明显下行。

【外汇】

--中国外汇：三季度经常项目顺差634亿美元，非储备金融账户逆差2,239亿

中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。

--中国汇市：美元指数走强后人民币早盘微跌，市场仍存干预预期

人民币兑美元即期周三早盘小幅走跌，仍在6.36附近波动。人民币中间价连七日下跌创三周新低。交易员指出，伴随美元指数走强，境内购汇力量一直存在，但对监管层干预心存忌惮。而符合预期的三季度国际收支平衡表数据对影响不大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小涨收创近三个月新高，热点分化致大盘持续震荡

中国股市沪综指周三缩量小涨收创近三个月新高。分析师称，今日大盘多数时间维持低位震荡整理，尾市券商股再度出现整体拉升，带动大盘翻红。目前市场风格正在转换，热点分化致大盘持续震荡，创业板短期仍是热点。

--中国房地产：前十月房地产开发投资同比增长2%，增速续降--统计局

中国国家统计局周三公布，1-10月全国房地产开发投资同比增长2%，增速较1-9月的2.6%进一步下滑。

--汽车产业：中国10月汽车销量同比增长11.8%，创去年底以来最大增幅

中国汽车工业协会周三公布，中国10月汽车销量同比增长11.8%，达到220万辆。这是2014年12月以来最大增幅，并超过了9月的2.1%，而8月则为下降3%。

--美国个股：阿里巴巴称光棍节交易总额已超越去年的93亿美元

中国电商巨头阿里巴巴周三表示，目前为止，今年双十一“光棍节”的交易总额已经超越去年的93亿美元。

--港股业绩：港交所第三季净利升81%，因交投增加及出售物业获可观收益

按市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）公布，今年第三季净利按年大增81%，因股市交投增加以及出售租赁物业录得可观收益。

--中国个股：华丽家族和宁波中百相关股份被冻结，徐翔事件影响继续发酵

中国私募大佬徐翔被抓后续影响持续发酵，宁波中百和华丽家族公告，相关股东所持股份被公安部门冻结，为期两年。加上此前文峰股份和大恒科技，迄今已有四家上市公司受到波及。

--香港个股：山水水泥称境内债务将违约并触发交叉违约，已提交清盘呈请

中国水泥生产商--山水水泥称，集团（连同其附属公司）将无法在周四或之前取得足够资金以偿付境内债务，因此可以肯定集团的境内债务明日将发生违约，并将触发其他财务贷款下的交叉违约。

--中国个股：富德生命人寿已累计持有浦发银行27.98亿股，占总股比15%