建信期货：中国期指持仓略有下降，股市继续反弹机率较大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
受监管层查处部分公募基金影响，周二中国股市高位盘整，成交量有所缩减，期指持仓略有下降。沪深300指数与上证50指数分别下跌0.19%、0.45%，中证500指数上涨0.41%，期指贴水幅度小幅扩大。IF四份合约合计减仓766手至43,640手，IH四份合约合计减仓184手至18,846手，IC四份合约合计减仓446手至17,204手。
操作上，由于在股市调整中空头主力趁机减仓，前十主力席位持仓净多率上升，显示市场主力认为股市后期下跌空间有限，预计股市调整过后继续反弹的机率较大，建议投资者依托技术支撑位尝试做多，但应注意因移仓造成数据失真的可能性。在跨品种套利方面，持仓分析显示IC优于IH，而且现在IC贴水幅度也是最大，随着近月合约逐渐靠近交割日，IC收敛速度将快于IH，故稳健交易者可尝试介入多IC1511合约空IH1511合约套利组合。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”