建信期货：中国期指持仓略有下降，股市继续反弹机率较大

受监管层查处部分公募基金影响，周二中国股市高位盘整，成交量有所缩减，期指持仓略有下降。沪深300指数与上证50指数分别下跌0.19%、0.45%，中证500指数上涨0.41%，期指贴水幅度小幅扩大。IF四份合约合计减仓766手至43,640手，IH四份合约合计减仓184手至18,846手，IC四份合约合计减仓446手至17,204手。

操作上，由于在股市调整中空头主力趁机减仓，前十主力席位持仓净多率上升，显示市场主力认为股市后期下跌空间有限，预计股市调整过后继续反弹的机率较大，建议投资者依托技术支撑位尝试做多，但应注意因移仓造成数据失真的可能性。在跨品种套利方面，持仓分析显示IC优于IH，而且现在IC贴水幅度也是最大，随着近月合约逐渐靠近交割日，IC收敛速度将快于IH，故稳健交易者可尝试介入多IC1511合约空IH1511合约套利组合。(完)