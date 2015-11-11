《香港报摘》--其他报纸重要消息11月11日

* 明报：

--会德丰 近年积极拆售旗下非核心商业项目，继去年沽出观塘One Bay East东座全幢后，市场消息指，同系红磡红鸾道18号One Harbour Gate其中一幢传以56亿港元快将易手，按总楼面计，尺价约1.6万港元，预料有机会成为近年全港最大宗商厦易手纪录。

* 苹果日报：

--有意在A股市场配股集资最多150亿元人民币的比亚迪 被中国证监会要求就配股原因详细解画。公司昨披露多项敏感财务资料，预测2015年至2017年每年收入，分别为651.8亿、730亿及817.6亿元，平均增长12%；而未来三年毛利率则约15.6%。

* 东方日报：

--瑞穗发表报告，不排除渣打 放售的可能性，但未来12个月成事机会微。考虑到渣打面对的财务挑战及不明朗前景，瑞穗将集团投资评级降至＂中性＂，目标价削25%至75港元。

* 星岛日报：

--香港迪士尼乐园宣布今日起逆市加价，门票加幅约8-9%，旅游业界认为目前不是加价时机，担心影响旅客来港，但迪士尼强调要保持稳健财政，以扩建新设施，而加价对入场人数影响不大。

* 文汇报：

--速递公司FedEx Express 早前委托第三方调查显示，香港目前有50%中小企从事出口业务，比例为全球主要市场中排第二。该调查显示，虽然目前大部分香港中小企仍以中国及欧美为主要市场，但30%中小企认为印度最具发展潜力，有意进军当地市场。（完）