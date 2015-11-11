瑞达期货：沪镍上方抛压仍重，总体指标仍处于相对空头区域

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
沪镍1601合约近期持续收阴K线下跌，在前期反弹过程中仍受60日均线和8万元/吨关口压制，市场看空情绪再度升温，期货价格接连下行，同时持仓量也在持续小幅增加。不过，周二期货价格收出长下影线的十字星K线，尾盘减仓反弹，72500—73500元/吨这一带可能有空头主动离场获利了结，这或使期货价格超跌反弹。
目前KDJ指标有重新向上交叉倾向，但总体指标仍处于相对空头区域。因此，即使短期反弹，后期也会继续遭遇上方抛压。操作上，日内交易为宜。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”