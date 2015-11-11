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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 09:21 BJT

瑞达期货：沪镍上方抛压仍重，总体指标仍处于相对空头区域

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

沪镍1601合约近期持续收阴K线下跌，在前期反弹过程中仍受60日均线和8万元/吨关口压制，市场看空情绪再度升温，期货价格接连下行，同时持仓量也在持续小幅增加。不过，周二期货价格收出长下影线的十字星K线，尾盘减仓反弹，72500—73500元/吨这一带可能有空头主动离场获利了结，这或使期货价格超跌反弹。

　　目前KDJ指标有重新向上交叉倾向，但总体指标仍处于相对空头区域。因此，即使短期反弹，后期也会继续遭遇上方抛压。操作上，日内交易为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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