长江期货：低位买盘强劲，郑棉期价获得支撑

9月下旬，棉花开启快速下跌之旅。市场对新棉质量较差的担忧，下游产业情绪悲观，都对市场形成负面影响。但目前期货市场已经大幅贴水现货，大型企业的收购价格也对期货市场形成支撑，市场低位买进力量较为强劲。

总体来看，目前，棉花市场主要由低等级仓单棉压力和期货大幅贴水现货这样一对主要矛盾在引导。其他的矛盾，如大幅减产、国储棉需要抛售、下游需求较差相对处于次要地位。但短期来看，后期棉花质量逐步好转，大型企业的收购价也高于期货市场，较大的贴水使得买入期货的安全边际较高，近期期价将在底部获得支撑。(完)