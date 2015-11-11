长江期货：低位买盘强劲，郑棉期价获得支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
9月下旬，棉花开启快速下跌之旅。市场对新棉质量较差的担忧，下游产业情绪悲观，都对市场形成负面影响。但目前期货市场已经大幅贴水现货，大型企业的收购价格也对期货市场形成支撑，市场低位买进力量较为强劲。
总体来看，目前，棉花市场主要由低等级仓单棉压力和期货大幅贴水现货这样一对主要矛盾在引导。其他的矛盾，如大幅减产、国储棉需要抛售、下游需求较差相对处于次要地位。但短期来看，后期棉花质量逐步好转，大型企业的收购价也高于期货市场，较大的贴水使得买入期货的安全边际较高，近期期价将在底部获得支撑。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”