国泰君安期货：年末淡季需求萎缩，上海螺纹钢期价继续弱势筑底

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

近期，螺纹钢期现价格走势出现一定背离，期钢持续走弱而华东现货坚挺走高，造成的结果便是期钢贴水持续扩大。目前，螺纹钢期货主力合约价格较华东上海地区同交割品牌三级螺纹钢主流市价（按磅计）贴水161元/吨。但从后期趋势来看，消费淡季将至，钢价弱势筑底仍将持续。

从中物联钢铁物流专业委员会调查发布的钢铁行业PMI指数来看，10月为42.2%，较9月回落1.5个百分点。该指数两连降，并连续18个月保持在50%的荣枯线以下，钢铁行业景气度低迷程度可见一斑。

从各分项指数来看，新订单指数转头向下，新出口订单指数跌至近9个月以来的低点，购进价格指数跌至今年4月以来的最低。整体说明行业需求持续低迷，成本下行速度加快。但本月生产指数继续回落、产成品库存指数四连降，并降至2013年9月以来的最低，后期钢市供应压力有望缓解。(完)

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