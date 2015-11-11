招金期货：美国加息预期强化，黄金期货短空长多

2015年黄金市场的情绪完全受美联储加息预期影响。近日，美联储最具影响力三位官员的讲话，表明12月加息大门或已敞开。美元逼近100点整数关口，金市资金撤离，三季度反弹幅度化为乌有，短期弱势或将延续。然而过于强势的美元会自伤美国经济，历史统计规律显示，加息预期靴子落地有较大概率利多中期金价。考虑到金价在四季度通常波动最大，在美联储加息即将明朗之际，我们给出黄金短空中多的投资建议。