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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 09:29 BJT

招金期货：美国加息预期强化，黄金期货短空长多

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

2015年黄金市场的情绪完全受美联储加息预期影响。近日，美联储最具影响力三位官员的讲话，表明12月加息大门或已敞开。美元逼近100点整数关口，金市资金撤离，三季度反弹幅度化为乌有，短期弱势或将延续。然而过于强势的美元会自伤美国经济，历史统计规律显示，加息预期靴子落地有较大概率利多中期金价。考虑到金价在四季度通常波动最大，在美联储加息即将明朗之际，我们给出黄金短空中多的投资建议。

　　技术面来看，COMEX黄金成交量放大，持仓量减少。在金价走出八连阴之后，均线系统仍然高位死叉运行，部分指标陷入超卖区，然而短期内止跌信号并不明显，后市仍需长下影及大阳线提振市场信心，短期可逢高做空，待市场寻到底部支撑，中期可做多。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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