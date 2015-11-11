招金期货：美国加息预期强化，黄金期货短空长多

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
2015年黄金市场的情绪完全受美联储加息预期影响。近日，美联储最具影响力三位官员的讲话，表明12月加息大门或已敞开。美元逼近100点整数关口，金市资金撤离，三季度反弹幅度化为乌有，短期弱势或将延续。然而过于强势的美元会自伤美国经济，历史统计规律显示，加息预期靴子落地有较大概率利多中期金价。考虑到金价在四季度通常波动最大，在美联储加息即将明朗之际，我们给出黄金短空中多的投资建议。
技术面来看，COMEX黄金成交量放大，持仓量减少。在金价走出八连阴之后，均线系统仍然高位死叉运行，部分指标陷入超卖区，然而短期内止跌信号并不明显，后市仍需长下影及大阳线提振市场信心，短期可逢高做空，待市场寻到底部支撑，中期可做多。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”