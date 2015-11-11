期货日报：大连棕榈油有望展开季节性反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
季节性对于农产品来说尤为重要，是判断其价格走势的首选指标之一。基于多方面考量，我们认为棕榈油即将展开季节性反弹。首先，马来西亚棕榈油进入季节性减产，后期供给缩减，同时目前的厄尔尼诺达到极强标准，未来几个月印尼棕榈油产量可能堪忧。其次，国内棕榈油库存尽管下半年处于攀升趋势，但仍低于往年水平。再次，棕榈油、豆油价差有望季节性收敛。最后，四季度棕榈油价格容易出现季节性上涨。
国内棕榈油港口库存季节性变动非常明显，1—4月为上升期，5—10月为下降期，10—12月会小幅抬升。4、10月为年度趋势的两个转折点，其中10月一般为阶段内低点出现的时段，棕榈油价格容易出现上涨。
另外， 1-9月中国累计进口棕榈油430万吨，其中，9月进口56万吨，为年内进口第二高月份。但今年一、二季度棕榈油进口降幅较大，加之四季度的季节性因素，综合考虑全年棕榈油进口会比去年有明显下降。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”