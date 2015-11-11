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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 09:55 BJT

期货日报：下游不景气，大连豆粕期货持续阴跌

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

当前，一方面，美豆丰产上市，巴西大豆播种面积增加，全球大豆供应宽松，中国进口大豆供给相对充裕，主要港口大豆库存处于高位；另一方面，下游养殖业不景气，饲料需求依旧低迷。因此，预计连豆粕将持续走弱。

　　美豆丰产上市和巴西大豆播种面积增加决定了2015/2016年度全球大豆供应更为宽松的局面，全球大豆供大于求8,514万吨。国内方面，进口大豆供给相对充裕，全年大豆进口量预计将达到7,400万吨，较上年度的7,036万吨增加5.2%，再创历史纪录。目前全国主要港口大豆库存在627.84万吨，处于年度高位，而下游饲料需求仍然比较低迷，因此预计连豆粕或将持续走弱，选择适量做空的操作策略。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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