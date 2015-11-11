期货日报：下游不景气，大连豆粕期货持续阴跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
当前，一方面，美豆丰产上市，巴西大豆播种面积增加，全球大豆供应宽松，中国进口大豆供给相对充裕，主要港口大豆库存处于高位；另一方面，下游养殖业不景气，饲料需求依旧低迷。因此，预计连豆粕将持续走弱。
美豆丰产上市和巴西大豆播种面积增加决定了2015/2016年度全球大豆供应更为宽松的局面，全球大豆供大于求8,514万吨。国内方面，进口大豆供给相对充裕，全年大豆进口量预计将达到7,400万吨，较上年度的7,036万吨增加5.2%，再创历史纪录。目前全国主要港口大豆库存在627.84万吨，处于年度高位，而下游饲料需求仍然比较低迷，因此预计连豆粕或将持续走弱，选择适量做空的操作策略。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”