期货日报：下游不景气，大连豆粕期货持续阴跌

美豆丰产上市和巴西大豆播种面积增加决定了2015/2016年度全球大豆供应更为宽松的局面，全球大豆供大于求8,514万吨。国内方面，进口大豆供给相对充裕，全年大豆进口量预计将达到7,400万吨，较上年度的7,036万吨增加5.2%，再创历史纪录。目前全国主要港口大豆库存在627.84万吨，处于年度高位，而下游饲料需求仍然比较低迷，因此预计连豆粕或将持续走弱，选择适量做空的操作策略。(完)