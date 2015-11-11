港报社评：拓郊野公园建屋，岂止土地问题--经济日报11月11日

特首梁振英指，发展用地与郊野公园是鱼与熊掌，惟土地问题的本质，实是政治问题，尤其本港社会对立尖锐，拓地极易变质成二元对立。港府应以数据与理据释疑，凝聚社会共识。

本港应否开发郊野公园土地作建屋之用，再惹争议。梁振英昨指有了郊野公园就少了发展土地，多了发展用地则会少了郊野公园，土地资源有时是鱼与熊掌，不可兼得。梁振英的言论，迅即惹部分社会人士力批，此正正凸显拓展土地的争议，并非单纯是土地问题，现实上更是政治问题。 此因发展问题涉大量复杂资讯，难三言两语说清，公众要作判断难度不低。但近年本港社会对立日益尖锐，各种社会民生议题难逃被政治化，而土地发展与保育，亦往往被简单化成二元对立的零和游戏。尤其不少反对者站在环保、保育的道德高地上，引起不少港人共鸣，盼能守住本港的青山绿水，一听见＂发展＂就感到厌恶反弹，政府在土地发展问题上遂惹四方八面批评，陷捱打状态。

故港府处理土地问题的关键，实是解决背后的政治矛盾。港府须跳出发展与保育的二元对立思维，带领社会理性讨论。港府有责任拿出更完备的数据与理据，加深公众对土地问题的掌握，以营造社会务实沟通的氛围。

港府要拿出与发展相关的数据。如除郊野公园外，到底有多少政府社区用地、棕地、非郊野公园范围的绿化带等，有潜力发展建屋，在未来若干年内，可转化为多少住宅单位以至工商用地供应。让市民有更确切数据，分析本港发展用地是否足够。

港府更要拿出发展的理据。部分持反对意见者未必反对发展，而是对发展次序有异议，如港府力拓农地成新市镇，被保育人士质疑缘何不先回收球会、会所等用地。港府有必要拿出更具体理据，解释发展先后次序的决策原委，尤其在社会上存较大争议的项目，更应主动阐明理据以释民疑，莫在公众疑虑不断发酵下，令原意利民的土地发展，横添政治折腾。 理据数据释除民疑 凝聚发展共识

事实上，本港楼价持续高企、港人居住环境每况愈下，更欠土地助创新科技以至再工业化发展，政府纵东挪西凑，最终很可能仍要填海，甚至动用部分郊野公园土地，才有望满足庞大的土地需求。

亦正因如此，港府既有解决土地问题之志，便必须带头打破社会对发展与保育二元对立的氛围，做到以理服众、凝聚社会共识，为香港未来开拓发展与保育平衡并进的道路。（完）

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