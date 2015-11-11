全球金融：新兴市场家庭负债激增或促使监管机构采取行动--IIF

泰国、马来西亚及中国为家庭债务与GDP之比增幅最大的三个国家。

中国家庭债务与所得之比在近年来急剧上升，由2007年的35%升至近60%。

实际上，中国近九成民众都拥有房屋，为全球比例最高的国家之一；外界担忧房价大跌可能令该国受到重创。

马来西亚的债务比重要更高得多，超过145%。自2007年以来，马国房价大涨约75%，泰国自2008年初以来则上涨28%。

“马来西亚的家庭部门似乎很容易受到潜在完美风暴的冲击，”IIF所指的是，“经济成长疲弱、升息以扞卫贬值的马币、以及房价可能进行修正。”