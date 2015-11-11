全球金融：新兴市场家庭负债激增或促使监管机构采取行动--IIF

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
泰国、马来西亚及中国为家庭债务与GDP之比增幅最大的三个国家。
中国家庭债务与所得之比在近年来急剧上升，由2007年的35%升至近60%。
实际上，中国近九成民众都拥有房屋，为全球比例最高的国家之一；外界担忧房价大跌可能令该国受到重创。
马来西亚的债务比重要更高得多，超过145%。自2007年以来，马国房价大涨约75%，泰国自2008年初以来则上涨28%。
“马来西亚的家庭部门似乎很容易受到潜在完美风暴的冲击，”IIF所指的是，“经济成长疲弱、升息以扞卫贬值的马币、以及房价可能进行修正。”
IIF为一银行业组织，由大约70个国家的近500家银行、资产管理业者和财富基金所组成。(完) (编译 孙国玉/龚芳; 审校 徐文焰/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”