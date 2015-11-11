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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 09:30 BJT

徽商期货：郑糖再创新低的可能性不大

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

尽管国际糖市目前形势迷离，但在近日召开的全国糖会上，行业人士一致认为，国际糖市已经或正在走出低谷。从糖会中得知，国内糖市有多重利好支撑，也验证了市场对国内糖市“长牛”的预期。从盘面上看，国内郑糖期货当前走势与ICE盘面有较大的背离，国内郑糖盘面走势相对稳定，这种背离对国内糖市而言未必不是好事。

目前，国际市场对新制糖年食糖是否减产仍处在争论之中。但从食糖期货盘面看，我们相信国际糖市可能已经走出筑底阶段。另外，国内糖市目前有多重利好支撑，尽管郑糖目前处于振荡行情，但郑糖在后期下行的空间有限，再创新低的可能性不大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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