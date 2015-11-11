徽商期货：郑糖再创新低的可能性不大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
尽管国际糖市目前形势迷离，但在近日召开的全国糖会上，行业人士一致认为，国际糖市已经或正在走出低谷。从糖会中得知，国内糖市有多重利好支撑，也验证了市场对国内糖市“长牛”的预期。从盘面上看，国内郑糖期货当前走势与ICE盘面有较大的背离，国内郑糖盘面走势相对稳定，这种背离对国内糖市而言未必不是好事。
目前，国际市场对新制糖年食糖是否减产仍处在争论之中。但从食糖期货盘面看，我们相信国际糖市可能已经走出筑底阶段。另外，国内糖市目前有多重利好支撑，尽管郑糖目前处于振荡行情，但郑糖在后期下行的空间有限，再创新低的可能性不大。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”