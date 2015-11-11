徽商期货：郑糖再创新低的可能性不大

尽管国际糖市目前形势迷离，但在近日召开的全国糖会上，行业人士一致认为，国际糖市已经或正在走出低谷。从糖会中得知，国内糖市有多重利好支撑，也验证了市场对国内糖市“长牛”的预期。从盘面上看，国内郑糖期货当前走势与ICE盘面有较大的背离，国内郑糖盘面走势相对稳定，这种背离对国内糖市而言未必不是好事。