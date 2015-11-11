港报社评：核心基金怎在资产配置中彰显核心价值--信报11月11日

财经事务及库务局局长陈家强日前接受本报专访时透露，本港强积金计划的＂核心基金＂法例修订草案，将于本周五刊宪，预计本月25日在立法会首读和二读，冀能于本立法年度通过，明年底前推行。

核心基金收费设有上限（基金管理费不能高于0.75%，整体开支比率不得超过1%），按积金计划成员的年龄划分投资风险和进行资产配置，主要为不选择、不懂选择或不希望选择基金人士而设（故曾被戏称为＂懒人基金＂），一经推行，参与者的强积金供款将被自动拨入核心基金。

陈家强引用英国的研究报告，指当地有七成以上退休金供款人使用类似核心基金的计划，当中半数为自愿性质，意味参与者并不局限于＂三不人士＂，具备选择基金能力和意愿的供款人，许多也认同核心基金背后的投资理念。

从陈家强在专访中的发言可见，引入核心基金意在一箭双鵰，解决强积金收费长年偏高和选择困难两大问题，出发点绝对值得肯定。然而，从供款者投资风险、回报以至退休需要的角度考量，核心基金又是否一如陈局长所言，既能协助不懂或不愿选择的强积金计划成员作出正确投资决定，又为懂得和乐意选择者提供一个＂另类＂退休方案？

强积金资讯平台《积金快线》于去年第四季出版的第16期，对核心基金已作过详细介绍，当中提到积金局建议利用＂目标日期基金＂（target date funds）和＂人生阶段策略＂（life-cycle strategies）作为核心基金的主要投资方式，着眼点是平衡长期风险与回报。

不论目标日期基金还是核心基金，皆立足于年岁愈高（或愈接近目标退休年期），承受风险能力愈弱的概念，并按此进行资产配置。换句话说，针对目标日期基金利弊所作的分析，同样适用于核心基金。

由著名投资者格兰厄姆（Jeremy Grantham）创办的资产管理公司GMO，最近以〈谁吃掉阿祖的退休金〉（Who Ate Joe's Retirement Money）为题，发表了一份研究报告，借用阿祖（Joe）与阿珍（Jane）两个虚构人物退休之日的财富差异，提醒打工仔注意目标日期基金不足之处。

阿祖与阿珍先后在自己届25岁之龄入职同一机构，工作年期都是40年，两人的起薪点、每年加薪幅度、退休供款比率以至年均投资回报全皆一样。然而，阿珍40年累积下来的退休金多达88万美元，阿祖只有59万美元，相差29万美元。

原因何在？答案是，阿祖与阿珍40载工作期的起步和终结年份并不一样，阿祖在1954年投身职场，阿珍迟13年，于1967年方踏足社会加入同一机构。两人在以上各方面虽一律看齐，惟入职时间有异，年均回报虽无二致，但回报序列（sequence of returns，先甜后苦还是先苦后甜）不同，两人退休时的财富遂出现明显分野。

GMO发表这份报告，非为否定目标日期基金按年龄划分风险的理念，而是藉着阿祖与阿珍的例子，说明只着眼岁数（或离目标退休年期多远）的资产配置模式，忽略了回报序列、资产估值（valuation），以至人生阶段模型不能捕捉的众多风险。

举个例，当股票市盈率处于40倍水平，年轻雇员是否有必要硬性追随目标日期或核心基金的预设策略（default strategies），明知泡沫亦重仓股票？反之，年长雇员在职业生涯接近尾声时，除了增持被视为保守的债券外，是否毋须理会其他可能影响风险与回报的因素？今时今日，股债何者才是泡沫温床，谁又说得准？

强积金收费昂贵，向为市民诟病，透过核心基金管理费＂封顶＂的机制，相信能为业界引入价格竞争，对积金计划成员有百利而无一害。然而，当局在照顾无意自理退休投资人士的需要之余，应向公众更清楚交代核心基金的好处和坏处，让市民跟随陈局长＂转会＂的同时，增进对这个方案的了解。（完）

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