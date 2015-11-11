港报社评：跨国电话行骗集团，大陆带头合力捣破--明报11月11日

内地23个部门和单位联手，捣破一个跨国跨境电话诈骗集团，超过40 0人涉案被捕，涉及案件包括今年来让港人闻风色变、不少人因而受骗失 财的400多宗电话骗案。这次电话骗案规模庞大，涉及人数（包括作案与 受骗）衆多，而且骗徒利用电话网络犯案，渗透情况可用无远弗届、无孔 不入、防不胜防来形容，单凭一地之力不可能处理。今次两岸四地（大陆 、台湾、香港和澳门）和国际执法机构合作奏功，日后应持续加强合作， 不断提高跨国跨境打击犯罪的能力，使不法分子无处容身。 被捣破诈骗集团规模大，组织严密，运作有系统，本港主管案件的警 官以＂层次分明的产业化运作＂来形容；集团有主脑，把超过400人安排 到印尼、菲律宾、柬埔寨等国家。据新华社报道，这些人大多来自大陆与 台湾，集团有人教导他们如何运用电话行骗，甚至有人编写＂剧本＂，紧 贴社会热点精心设计，针对不同群体度身订做，步步设套，使无辜民衆受 骗损失钱财。因此，从涉及国家、地区之衆，反映诈骗集团有整套犯罪理 念、构思、组织和操作，并非乌合之衆。 据已知资料，集团在外国运作，包括组织带领专人打电话行骗和提供 网络服务等，而骗得的金钱则在内地银行体系运转，受骗民衆涉及内地20 多个省区市及香港，案件有4000多宗。据本港警方资料，其中431宗在香 港发生，涉及款项约1.18亿元，由此推算骗财总额肯定不菲。不过，本港 警方披露今年1至10月共接获1255宗类似电话骗案，涉及款项约2.66亿港 元。这些数字说明，除了已捣破的集团，本港还是其他电话骗案骗徒觊觎 之地。 内地23个部门和单位组成部际联席会议处理今次电话诈骗，由于涉及 多个国家，需要动用大量外交资源。因此，昨日从印尼雅加达、柬埔寨金 边起飞的4架民航包机，分别在北京首都、上海浦东、杭州萧山和广州白 云机场降落，把254名大陆疑犯由警方押解回国。实际上，这反映北京中 央政府的外交能量，并非单凭一个地区之力可为之。 本港电话骗案最猖獗之时，是今年7、8月；据新华社报道，本港警方 有参与侦查打击骗案集团的行动。近期，在港电话骗案明显减少，除了大 规模打击行动之外，相信主要与当局加强宣传，市民对可疑电话提高警觉 有关。不过，今次电话骗案一些情况，值得剖析，可藉此帮助市民认识情 况，避免受骗招致损失。 首先，本港的电话骗案大多＂假冒内地官员＂，编织虚假情节，指控 违反内地法规，要受害人存款到内地的户口作＂调查保证金＂。这类情节 除了利用一般人对政府公权力存有敬畏之心，或许同时反映内地法治尚待 成熟，一般人仍有＂有钱使得鬼推磨＂的想法，容易中计。其次，今次电 话骗案使人忐忑不安之处，在于骗徒许多时候掌握了受害人部分资料，例 如可以说出名字和身分证明文件部分号码等，使受害人或其家人信以为真 而听从摆布。问题是骗徒如何得到受害人一些基本资料，是否揭示内地的 部门机构有漏洞，值得关注。 通讯科技日新月异，这类电话骗案，骗徒可以在任何地方发动。据资 料显示，电话骗案于1997年在台湾十分猖獗，随着两岸加强合作，有效打 击，不法之徒转移阵地到世界各地，涉及的国家远至非洲，甚至转驳至美 国、德国再回到内地，而香港不少伺服器，过去亦有被骗徒利用进入内地 。随着通讯跨国跨境，一般人要即时知道电话来源并非易事，通讯办电讯 营办商合作，凡境外来电均显示＂+＂号，有助市民提高警觉，现在只能 靠类似措施提醒市民。不过，根本之道是市民切勿听一个电话就轻信他人 ，要时刻注意保护个人资料，有任何怀疑，应该即时向警方报案。 中国公安部统计，由2011年开始，内地电话骗案以每年60%速度增长 ，2014年达50万宗，而本港的电话骗案大多数与内地有关。因此，今次两 岸四地和国际执法机构合作，捣破这个电话诈骗集团之后，各方应该强化 这个机制，建立常态化情报交流、案件侦查、疑犯缉捕等工作机制，不断 提高跨国跨境的打击犯罪能力，使不法之徒再难以远程作案。本港警方要 善于利用这个机制，积极参与，从源头打击犯罪分子，让市民可以免受电 话骗案之害。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘