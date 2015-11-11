港报社评：若保郊野公园就要填海拓东北--星岛日报11月11日

行政长官梁振英藉团结香港基金发表报告的机会，突出郊野公园与发 展用地的矛盾。本港土地短缺，不止影响居住和楼价，种种商业和社会设 施，包括医院和学校等，都要互相抢地。社会如果希望郊野公园不受＂侵 占＂，就要促成其他增辟土地的方法，尽快向新界东北发展和中部填海造 地等中长期方案开绿灯，短期而言则通过更改小部分绿化地用途的规划， 政府方面亦须加快做好货柜场安置，以释放新界的大片棕地。 现时限制郊野公园发展的条例，是40年前订立，目的是避免香港的优 美山峦被夷为平地，树林变石屎森林，故立法设郊野公园，以保护环境。 郊野公园为香港保留了不少大城市所缺乏的山水美态，以大自然环境 来看，香港明显比新加坡和上海婀娜多姿，让全球旅客未着陆已经在飞机 上俯瞰惊艳。这一大片绿色，不但方便市民享郊野之乐，更是庞大的市肺 ，默默为市民提供清新空气，降低这个城市的温度，并且为避免地球暖化 水淹香港贡献一分微力。 因此，郊野公园的界线，可以不动就尽量不要动。但是城市人口和经 济活动不断膨胀，上海和广州，把周边土地城镇化，香港则和新加坡一样 ，无法在陆地上扩大建屋土地，唯有打海洋主意，大幅度填海。 其实香港填海远不及澳门和新加坡进取。澳门百年来有六成土地是填 海得来，新加坡过去45年填了1.4万公顷土地，占全国总面积两成。香港 花了差不多新加坡三倍的时间，填海面积却只及新加坡一半，仅占全港土 地6%，最近10年更几乎交白卷，构思中在大屿山和港岛之间中部水域填海 造人工岛，连申请拨款2亿多元进行策略性研究，都过不了立法会财务委 员会属下的工务小组关卡。 团结香港基金的报告指出，未来30年本港需要增辟9,000公顷土地， 面积相当于三个沙田新市镇，来应付人口增长需求。可是，无论填海、新 界东北新发展区等计画，都遭遇重重阻滞。虽然这些都是中长线土地供应 ，但是现在就要动手，土地不是一下子就能够变出来的。 无论是中长线，或者一些放在眼前的土地发展，例如把一些不属于郊 野公园、保育价值不高的绿化地，改用作兴建住宅，往往受到部分环保团 体处处阻挠，而政府欲发展遭货柜场占用的棕地，亦面对不少困阻。这些 阻拦令市场土地持续短缺，造成房屋供不应求，楼价与租金高居不下，令 青年置业难，创业也难，而其他经济和社会设施亦都因土地难求而发展迟 缓。社会以务实态度在发展和保育之间作出平衡，增加土地供应已到刻不 容缓的地步。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘