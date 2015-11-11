中国货币市场：主要回购利率小降，部分基金需求稍增但暂未影响大局

路透上海11月11日 - 中国银行间市场周三主要回购利率稳中小降，资金面延续相对宽松态势。目前市场总体供求较为平衡，借入资金难度不大。有交易员感觉部分基金资金需求较前期有所增加，但因大行供给充裕，暂未影响大局。

业内人士称，不排除基金是因IPO重启等开始调整资产配置，从而影响包括回购利率、同业存单发行利率等。这种动向的后续影响需要关注，但预计一时难以掀起太大风浪。

上海一银行交易员表示，“从我这感觉，基金的资金需求比以前要多一些。而且他们对同业存单的投资也降了。”

她同时强调，尽管如此，现有资金面依旧是稳中向宽，可以继续关注动向。

上海另一银行交易员指出，可能因交易对手存在差异，就其自身而言，基金类机构的需求变化并不甚明显。另外，从资金体量看，大型银行仍是银行间主宰，加之央行维稳的意图未改，即使有上述现象出现，暂时料也不致有大问题。

证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行(IPO)，决定先恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7620 1.7633 -0.13

七天 2.2710 2.3006 -2.96

14天 2.5642 2.6035 -3.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1800 0.8600 +132.00

七天 2.1300 2.2200 -9.00

14天 2.3000 2.3300 -3.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7600 +1.00

七天 2.3000 2.3100 -1.00

14天 2.6100 2.6100 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.7820 1.7830 -0.10

七天 2.2790 2.2800 -0.10

三个月 3.0340 3.0340 +0.00