港报社评：创科局要有作为，应具新施政思维--文汇报11月11日

香港创新科技界近日好消息不断：历经三年波折，立法会财委会终于 通过成立创新及科技局的拨款申请，让该局可在本月20日成立运作；美国 麻省理工学院宣布，将在港设立海外研究创新中心。种种信息均表明，香 港在创新及科技发展方面优势仍在、机遇处处。但这些优势能否变成胜势 ，机遇能否把握，就有待各方面的共同努力，尤其是期待新成立的创科局 彻底抛弃所谓＂积极不干预＂的落伍施政理念，以积极有为的规划及部署 ，承担起全面推动、扶助、协调香港创新科技发展的重任，让这一领域成 为推动香港经济增长的强劲引擎。如果做不到这一点，创科局就有负各方 期望，将失去成立的意义。 美国麻省理工学院是世界上最顶级的研究型大学，该校校长表示，落 户香港是因为香港的大学优秀、充满商业人才，又有深圳及珠三角作生产 支持。这些本来就是香港发展创新科技产业的优势，麻省理工学院因此选 择在香港设立其第四个海外研究创新中心，可谓颇具慧眼。但香港能否真 正发挥好这些优势，才是成功的关键。前些年，由于种种原因，香港在创 新科技方面的发展相当滞后，创新科技成果产业化进展迟缓，基本没有出 现具规模的龙头企业，也没有形成具领先性的优势产业，直接导致香港的 国际产业竞争力日益下跌。据世界经济论坛公布的《2015年至2016年全球 竞争力报告》，在全球140多个国家及地区的竞争力排名中，香港连续3年 排名第7位，其中香港的＂创新竞争力＂排名却跌至全球第23名。显然， 创新科技产业是香港竞争力的＂短板＂。 行政长官梁振英任内一直重视发展香港创新科技，提出要成立创新及 科技局，负责制订全面政策，支援科技基建及人力发展，促进＂官、产、 学、研＂合作，加速发展香港创新科技及相关产业。历经3年波折之后， 该局终于可以在近期正式成立，为落实特区政府在创新科技方面的施政蓝 图，迈出了第一步。对该局能否真正达成行政长官成立该局时的目标，港 人充满期望，拭目以待。但有一点可以肯定，如果该局还是依循＂积极不 干预＂的落伍施政理念，官员只做＂裁判＂不做＂教练＂，只停留在定规 则、营造公平环境的传统管治角色，而不能采取创新措施推动、扶持业界 发展壮大，恐怕创科局成立和不成立都一样。 面对时代发展和产业发展规律的变化，新成立的创科局须以全新的理 念和做法，扮演积极有为的角色。首先，有必要对香港科技及创新产业制 定出全面鼓励、积极引导、扶持发展的产业政策。对于是否应该制定产业 政策，各方有不少争论。但世界各国及地区发展的经验已经充分证明，对 于创新及科技产业来说，如果没有政府的鼓励扶持，没有一个正确的产业 政策，光靠商家单打独斗，是难以持续蓬勃发展的。其次，创科局还须扮 演好与内地联系协调的角色，与内地探讨香港在＂十三五＂规划下的具体 产业定位，如何参与产业分工，如何培育优势产业，令香港成为中外创新 及科技交流合作的前沿基地；还要协助业界加强与内地的大学、科研机构 和周边地区，特别是深圳等地的创新与科技的合作；同时，创科局还应争 取更多政府资源，以专项创新性基金、科技产业培育基金等规范而高效的 形式，进一步加大政府对创新科技的投入，支持香港的大学及科研机构， 开展对一些有发展潜力的重点项目进行研发和产业化尝试。 总之，业界和市民期待的创科局，一定要有新思维、新理念、新做法 和新手段，成为一个能够实实在在推动香港创新科技产业发展的有用部门 。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘