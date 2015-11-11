《汇市简讯》美元跌破123.00日圆，因部份多头弃守

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* 美元/日圆跌破123.00，因买气消退，且信心薄弱的多头抛出停止单

* 美元兑日圆自稍早高位123.22，一路跌穿123.00至122.83

* 美元起初被压低后，部份买气重又归队

* 目前支撑料在上升的100日均线切入位122.70，及小时图一目均衡云区底部122.61 * 小时图云区顶部为123.20，如今可能转而成为阻力