《汇市简讯》美元跌破123.00日圆，因部份多头弃守

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆跌破123.00，因买气消退，且信心薄弱的多头抛出停止单
* 美元兑日圆自稍早高位123.22，一路跌穿123.00至122.83
* 美元起初被压低后，部份买气重又归队
* 目前支撑料在上升的100日均线切入位122.70，及小时图一目均衡云区底部122.61 * 小时图云区顶部为123.20，如今可能转而成为阻力
* 小时图一目均衡转换线及一目均衡基准线均朝向下方，分别位为123.05及123.13日圆 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”