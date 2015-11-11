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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--11月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
   
    
    11月11日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周       --    买入8,828
         外国投资日本股票(亿日圆)                                --    买入1,871
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           10月     -0.4%       -0.5%
                                   (较上年同期)                -3.5%       -3.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                          9月     +3.3%       -5.7%
                     (较上年同期)                              -4.0%       -3.5%
    
    11月12日(四)
     --  韩国央行利率决议                             11月     1.50%       1.50%
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             10月      正45        正44
    0030 澳洲就业人数(万人)                           10月   增加1.5    减少0.51
             全职就业人数(万人)                                  --     减少1.39
             就业参与率                                        64.9%       64.9%
             失业率                                             6.2%        6.2%
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           10月终值     持平        持平
                            (较上年同期)                       +0.3%       +0.3%
         　　消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   持平        持平
                                     (较上年同期)              +0.2%       +0.2%
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                         9月       --       盈余2
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      10月终值     持平       -0.4%
                                (较上年同期)                   +0.1%       +0.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                         9月    -0.1%       -0.5%
                       (较上年同期)                            +1.3%       +0.9%
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月       --        52.9
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月       --        54.1
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月       --        40.2
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月       --        35.2
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            11月7日当周    27.0        27.6
                             四周均值(万人)                       --      26.275
                   续请失业金人数(万人)         10月31日当周    216.0      216.3
    1330 加拿大新屋价格指数                             9月     +0.2%      +0.3%
    1500 美国JOLTS职位空缺(万个)                        9月       537        537
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         10月  赤字1,300    盈余910
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月11日(三)
    0300 韩国L货供额                                   9月      +9.2%       --
     --  中国国际收支平衡表(亿美元)(初步数)          三季度   顺差634       --  
   　　　                       
    0530 中国固定资产投资(不含农户)                  1-10月    +10.2%    +10.2% 
    
             社会消费品零售总额                        10月      +11%    +10.9% 
    
             工业增加值                                10月     +5.6%     +5.8% 
              
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                10月     -0.4%       --  
     
                           (较上年同期)                         -1.6%       --  
     
    0930 英国请领失业金人数(千人)                      10月   增加3.3   增加1.5 
   
             按ILO标准计算的失业率          截至9月的三个月      5.3%      5.4% 
      
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +3.0%     +3.2% 
     
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.5%     +2.7%
    1200 美国抵押贷款市场指数                           前周    408.7       --
             再融资指数                                       1,656.2       --
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月      52.4       --
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月      54.3       --
    2330 澳洲消费者信心                                11月                 --(
完)

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