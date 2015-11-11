主要国家经济指标预测--11月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月11日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入8,828 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,871 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -3.5% -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 +3.3% -5.7% (较上年同期) -4.0% -3.5% 11月12日(四) -- 韩国央行利率决议 11月 1.50% 1.50% 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 正45 正44 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.5 减少0.51 全职就业人数(万人) -- 减少1.39 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 6.2% 6.2% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 盈余2 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 -0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.1% -0.5% (较上年同期) +1.3% +0.9% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 52.9 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.1 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 40.2 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 35.2 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月7日当周 27.0 27.6 四周均值(万人) -- 26.275 续请失业金人数(万人) 10月31日当周 216.0 216.3 1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.3% 1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 537 537 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,300 盈余910 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月11日(三) 0300 韩国L货供额 9月 +9.2% -- -- 中国国际收支平衡表(亿美元)(初步数) 三季度 顺差634 -- 0530 中国固定资产投资(不含农户) 1-10月 +10.2% +10.2% 社会消费品零售总额 10月 +11% +10.9% 工业增加值 10月 +5.6% +5.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -0.4% -- (较上年同期) -1.6% -- 0930 英国请领失业金人数(千人) 10月 增加3.3 增加1.5 按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 5.3% 5.4% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.0% +3.2% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.5% +2.7% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 408.7 -- 再融资指数 1,656.2 -- 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 52.4 -- 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 54.3 -- 2330 澳洲消费者信心 11月 --( 完)