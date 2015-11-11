日本股市：几近持平，苹果供应商表现逊色

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日经指数 早盘中段持平于19,674.16，上日收于一个半月高点。
自欧洲央行预示最快将在12月推出进一步的刺激措施，以及中国降息以来，日股在过去三周已累计上涨近7%，涨幅超过1,000点。
尤其是上周美国公布了强劲的就业数据，巩固了美国很快将升息的预期，推高了美元/日圆。
iPhone零部件生产商股价下滑，Alps Electric 下挫1.7%， TDK 跌0.2%，Murata Manufacturing 下滑0.5%。
东证股价指数 涨0.1%，报1,590.59，JPX-日经400指数 小升0.1%，报14,328.92点。(完)
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(编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 杜明霞/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”