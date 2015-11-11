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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 10:26 BJT

日本股市：几近持平，苹果供应商表现逊色

日经指数 早盘中段持平于19,674.16，上日收于一个半月高点。

自欧洲央行预示最快将在12月推出进一步的刺激措施，以及中国降息以来，日股在过去三周已累计上涨近7%，涨幅超过1,000点。

尤其是上周美国公布了强劲的就业数据，巩固了美国很快将升息的预期，推高了美元/日圆。

iPhone零部件生产商股价下滑，Alps Electric 下挫1.7%， TDK 跌0.2%，Murata Manufacturing 下滑0.5%。

东证股价指数 涨0.1%，报1,590.59，JPX-日经400指数 小升0.1%，报14,328.92点。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

(编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 杜明霞/龚芳)

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