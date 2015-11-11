日本股市：几近持平，苹果供应商表现逊色

日经指数 早盘中段持平于19,674.16，上日收于一个半月高点。

自欧洲央行预示最快将在12月推出进一步的刺激措施，以及中国降息以来，日股在过去三周已累计上涨近7%，涨幅超过1,000点。

尤其是上周美国公布了强劲的就业数据，巩固了美国很快将升息的预期，推高了美元/日圆。