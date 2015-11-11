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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 10:45 BJT

日本已公布经济指标--2015/11/11

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.3% r -0.4% r 11月15日 -0.1% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.2% -0.2% 11月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.1% -0.1% 11月26日 -- 工业生产(m/m) 9月 +1.0% p -1.2% r 11月13日 -- 失业率 9月 3.4% p 3.4% @ 11月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 9月 逆差1,145 逆差5,697 11月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -0.4% +2.9% 11月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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