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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 10:48 BJT

台湾汇市：台币盘初实质汇价小升，国际美元卖压出笼走弱

路透台北11月11日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价小幅趋升。汇银人士表示，国际美元有些走弱，且盘初韩元也走升，美元获利了结令台币微幅走高。

汇银人士指出，银行间美元获利了结卖压出笼，但实质的需求则不明显，比如外资未见方向，出口商抛汇的量也不多。

〞之前32.7出口商卖了不少，现在美元掉下来，单子就少了，〞一位小型商银交易员说。

不过，他们也表示，台股又走跌约1%，较不利台币后市。

本地时间1040，台股加权指数 下跌0.97%；韩元 在1,154.5，上日收在1,156.9。

美元指数 先前突破非农就业数据公布后创下的高点99.345，创下七个月新高99.504，目前报98.882。

台币早盘实质交易区间落在32.668-32.704；上日在32.650-32.705。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.685/32.715，上日收在32.770。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.650-32.710

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