台湾汇市：台币盘初实质汇价小升，国际美元卖压出笼走弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月11日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价小幅趋升。汇银人士表示，国际美元有些走弱，且盘初韩元也走升，美元获利了结令台币微幅走高。
汇银人士指出，银行间美元获利了结卖压出笼，但实质的需求则不明显，比如外资未见方向，出口商抛汇的量也不多。
〞之前32.7出口商卖了不少，现在美元掉下来，单子就少了，〞一位小型商银交易员说。
不过，他们也表示，台股又走跌约1%，较不利台币后市。
本地时间1040，台股加权指数 下跌0.97%；韩元 在1,154.5，上日收在1,156.9。
美元指数 先前突破非农就业数据公布后创下的高点99.345，创下七个月新高99.504，目前报98.882。
台币早盘实质交易区间落在32.668-32.704；上日在32.650-32.705。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.685/32.715，上日收在32.770。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.650-32.710
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”