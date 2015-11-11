台湾汇市：台币盘初实质汇价小升，国际美元卖压出笼走弱

路透台北11月11日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价小幅趋升。汇银人士表示，国际美元有些走弱，且盘初韩元也走升，美元获利了结令台币微幅走高。

汇银人士指出，银行间美元获利了结卖压出笼，但实质的需求则不明显，比如外资未见方向，出口商抛汇的量也不多。