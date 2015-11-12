《香港重要政经日程》--11月12日-11月20日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
11月12日（周四）
-- 迪诺斯环保科技 首日挂牌。
--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
-- 瑞声科技 公布第三季业绩。
-- 勇利航业 公布第三季业绩。
-- 宏利金融 公布第三季业绩。
-- 宝胜国际 公布第三季业绩。
-- 俄铝 公布第三季业绩。
-- 南戈壁 公布第三季业绩。
-- 高鑫零售 公布第三季业绩。
-- 伟易达 公布中期业绩。
-- 裕元集团 公布第三季业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。
-- 联想集团 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
11月13日（周五）
-- 公布第三季GDP。
-- 公布10月底止外汇基金境外资产。
-- 依利安达 公布第三季业绩。
-- 康大食品 公布第三季业绩。
-- 麦达斯控股 公布第三季业绩。
-- 阳光油砂 公布第三季业绩。
-- 中国黄金国际 公布第三季业绩。
-- 天美（控股） 公布中期业绩。
--14:30 SOHO中国 股东特别大会。
11月16日（周一）
--13:30 复星医药 在中国举行股东特别大会。
-- 欧舒丹 公布中期业绩。
-- 壹传媒 公布中期业绩。
-- 康师傅 公布首三季业绩。
11月17日（周二）
-- 公布8-10月失业率。
-- 鹰美 公布中期业绩。
-- 兴胜创建 公布中期业绩。
-- 金山软件 公布首季度业绩。
-- 敏华控股 公布中期业绩。
-- 神州租车 公布第三季业绩。
-- 佳明集团控股 公布中期业绩。
--09:30 香港资源 股东周年大会。
--11:30 新世界百货 股东周年大会。
11月18日（周三）
--- 香港兴业 公布中期业绩。
-- 东方表行 公布中期业绩。
-- 华信地产财务 公布中期业绩。
-- 信利国际 公布第三季业绩。
--11:30 新世界中国 股东周年大会。
--12:15 新世界发展 股东周年大会。
11月19日（周四）
-- 百盛集团 公布第三季业绩。
-- 冠捷科技 公布第三季业绩。
-- 永义实业 公布中期业绩。
-- PNG资源 公布中期业绩。
-- 中盈集团 公布中期业绩。
-- 位元堂 公布中期业绩。
-- 宏安 公布中期业绩。
* 11月20日（周五）
--15:00 西证国际 股东周年大会。
--16:00 高银金融 股东周年大会。
-- 波司登 公布中期业绩。
-- 华夏动漫 公布中期业绩。
-- 震昇工程 公布中期业绩。
-- 金山工业 公布中期业绩。
-- 国际娱乐 公布中期业绩。
-- 龙润茶 公布中期业绩。
-- 东方报业集团 公布中期业绩。
-- 保华集团 公布中期业绩。
-- 中国生物制药 公布第三季业绩。
-- TERMBRAY IND 公布中期业绩。
-- 开明投资 公布中期业绩。
-- 志道国际 公布中期业绩。
-- 中发展控股 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”