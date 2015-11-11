台湾货币市场：短率靠向低位，银行资金去化不易

* 央行冲销有限，短率靠向低位

* 短票发行量低，利率微幅下测

* 股票基金流入RP市场，利率走低

记者 董永年

路透台北11月11日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。资金调度人员指出，受景气不佳，央行刻意降低冲销力道以维持宽松影响，拆款利率维持低位，但利率较高的短票与附买回(RP)利率则续往区间低位靠拢。

他们表示，感觉银行间累积超额准备的速度较9、10月为快，显示各家银行资金去化的效率不如预期，因此只能配合需求端微幅调降短率。

〞大家都想丢钱，但没有很好丢。〞一位大型银行资调人员说。

另一大型银行资调人士则称，央行并没有照单全收等待冲销的隔夜资金，看起来有些银行的资金特别多，尤其是民营银行。

本地时间12:03时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.675 32.850

台湾加权股价指数<.TWII 8,442.63点 8,536.90点 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.310% 0.270-0.320%

--一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.290-0.380%

**短票降至低位**

短票市场方面，大型票券资调人士表示，今日对银行的买票利率一律降至0.38%，不过发票量仍不多，因此尚无法确认市场已全面接受此一利率水准。

一大型票券交易主管指出，短票利率因市场资金浮滥，仍有缓步测低的机会，不过下档因有拆款利率的铁板，因此调降的空间也有限。待本月中旬发票量变大时，才是真正决定短票利率的时点。

〞供需决定市场利率，我0.38%还欠一堆。〞大型票券交易主管说。

不过一民营银行资调人士称，今日买票利率还是坚持在0.39-0.40%，〞票券商老是拿法人的利率跟银行谈。〞

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.38%，上日在0.39%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39%和0.40%，大致持平上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.386%，前日则为0.391%；上日成交量109.1亿台币，前日48.01亿台币。

今日央行存单到期金额为4,826.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。周四央行存单到期金额5,887.8亿台币，周五为555.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为370亿台币，累积超额准备2,132亿台币、加计前期1%的超额准备达3,146亿台币。

**RP缺券可作**

附买回(RP)利率方面，交易员表示，近日股市不佳，股票型基金对RP需求升温，使得资金更加浮滥，且因缺乏新券承做，使得成交利率靠向低档。

他们指出，台股受美国可能升息、外资汇出影响，近日走势偏空，股票型基金因而进入RP市场短暂停泊，因这类资金对利率较不坚持，因此成交低于平均水准。

一票券商交易员并称，本周以来缺乏新券可做，因此今日到期续做时下调利率，看看客户会不会走钱。但就连有例行资金需求的法人客户都没走，也愿意接受利率被调降。

〞没券已经两、三天了，就算降利率也没券。〞一位大型票券商交易员说。

今日证券商10天期公债的附买回利率交投主要成交在0.40%，少数见0.39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，少数见0.49%。