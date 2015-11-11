《图表新闻》多头希望事不过三，美元兑欧元这次能攻克1.0450

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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在美联储升息之前，美元涨得越多，借入数以十亿计美元的新兴市场借款人就会承受越大的打击。如果欧元大幅走软，很多人认为欧洲央行可能会变得更加从容。
托管银行--纽约梅隆银行的“iFlow”数据提供了另一个指标，分析逾20万亿(兆)美元的管理资产的头寸情况。该行称，数据显示，投资者更倾向于认为，若欧洲央行放松政策或欧元走软，则会使美联储更难升息。
“我们预计美元中长期将全线走强；但不确定走势是否果真如一些人预期的那样强劲，”该行首席策略师Simon Derrick称。
许多较小银行给出的官方预期也要比一些大型银行的预期谨慎很多。本月接受路透调查访问的59家银行中，仅有8家预计欧元兑美元会在未来六个月内跌穿平价水平，17家银行预计欧元将跌穿1.0450美元。
“我们目前认为1.06和1.0650为关键点位，”外汇市场上排名前六的一家银行的现汇交易主管称。
“如果欧元确实跌穿了1.05水平，我们会发现一些人将采取一定的对冲操作、卖出欧元。在那之前，大家至少都会有点谨慎，”这位不愿具名的主管表示。(完) (编译 郑茵/龚芳/刘秀红；审校 徐文焰/高琦/许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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