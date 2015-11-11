汽车产业：美监管机关称目前仅发现大众汽车排放作弊--德国杂志

路透柏林11月10日 - 据德国Wirtschaftswoche杂志报导，截至目前为止，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 是唯一被美国监管机关发现在自家柴油车引擎使用非法控制排放软件(软体)的汽车制造商。

“到目前为止，我们并没有在其他品牌汽车发现有欺骗性装置的情况，”该杂志在周二刊出的访问中，引用加州空气资源委员会(CARB)主席Mary Nichols的话表示。

自从美国国家环境保护局(EPA)在9月表示，大众汽车集团在旗下大众(VW)与奥迪(Audi)品牌汽车柴油引擎使用作弊软件欺骗监管机关后，CARB便一直在对大众汽车品牌以外的柴油车款进行检测。

“我们将持续对柴油车的检测，”Nichols表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)