港股业绩：领展中期每基金单位分派0.9899港元，按年升10.5%

路透香港11月11日 - 全球最大零售物业房地产信托基金（REIT）--领展房产基金 周三宣布，其每基金单位中期分派为0.9899港元，按年增长10.5%。

截至9月底止半年，领展的收益总额同比升9.3%至41.85亿港元；物业收入净额增加11.2%至30.96亿港元。至9月底投资物业组合估值增加至1,557.51亿港元，较3月末升12.6%。

领展表示，于9月末旗下零售物业组合的整体租用率为95.1%，综合续租租金调整率（平均为三年租期）维持于23.6%水平；平均每月每平方尺租金则由3月末的45.4港元升至9月底的47.4港元。

领展先后在今年4月及8月完成收购北京欧美汇购物中心及上海企业天地1号及2号，期内分别带来1.29亿港元收益及9,500万港元的物业收入净额。

该房产基金表示，香港将继续是领展的首要投资市场，而中国的投资额不会超过物业组合总值的12.5%，其在内地的策略是收购位于一线城市，并可即时提供收入贡献的物业。

领展表示，在2015/16和2016/17年度内到期的物业组合，分别占总楼面面积的20.9%及24.7%；占每月租金比例分别为16.8%及29%。

公布业绩前，领展早盘收高1.67%，报45.6港元。今年以来该股累计跌6%，略逊大盘恒生指数 同期约5%的跌幅。（完）

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