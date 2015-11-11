中国汇市：美元指数走强后人民币早盘微跌，市场仍存干预预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘微跌
* 中间价连七日下跌创三周新低
* 储备资产减少对市场影响不大
* 未见明显干预迹象
路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走跌，仍在6.36附近波动。人民币中间价连七日下跌创三周新低。交易员指出，伴随美元指数走强，境内购汇力量一直存在，但对监管层干预心存忌惮。而符合预期的三季度国际收支平衡表数据对影响不大。
他们指出，今日未见明显干预迹象，但中间价较昨日收盘价继续小升，对购汇情绪有所牵制。而三季度中国储备资产减少的数据统计滞后，再加上市场已经对8-9月资本流出做出反应。未来仍看央行态度、美指走势以及SDR评估结果。
“早盘没什么特别因素，上周五以来美元在海外走强，相应人民币就走弱，这是正常的，波动区间比较小...6.36是当前的观察点。”一股份行交易员指出。
中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。
但人民币走稳也有一定支撑。中国央行副行长易纲周二表示，要坚持开放发展，推进外汇管理体制改革；要以改革开放统领中央银行工作，不断创新和完善宏观调控方式。据央行网站发布新闻稿称，易纲在央行内部一专题讲座上做出如上表述。
北京时间12:10，人民币兑美元 即期报6.3630元，上日收报6.3618元。今日人民币兑美元中间价 报6.3614元，上日中间价为6.3602元。人民币兑美元即期成交额 为63.33亿美元，上日半日为52.12亿美元。
全球汇市方面，由于葡萄牙政局不确定性，欧元周三早盘承压，导致美元指数 突破非农就业数据公布后创下的高点99.345，创下七个月新高99.504。在亚洲，美元略微回落，美元指数报98.882，不过交易商称美元仍受到支撑。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3621。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5425元, 上日尾盘为6.5445元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3889/6.3898元,上一交易日尾盘报6.3955元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。 (发稿 孙琦子/李文科; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”