中国汇市：美元指数走强后人民币早盘微跌，市场仍存干预预期

* 人民币早盘微跌

* 中间价连七日下跌创三周新低

* 储备资产减少对市场影响不大

* 未见明显干预迹象

路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走跌，仍在6.36附近波动。人民币中间价连七日下跌创三周新低。交易员指出，伴随美元指数走强，境内购汇力量一直存在，但对监管层干预心存忌惮。而符合预期的三季度国际收支平衡表数据对影响不大。

他们指出，今日未见明显干预迹象，但中间价较昨日收盘价继续小升，对购汇情绪有所牵制。而三季度中国储备资产减少的数据统计滞后，再加上市场已经对8-9月资本流出做出反应。未来仍看央行态度、美指走势以及SDR评估结果。

“早盘没什么特别因素，上周五以来美元在海外走强，相应人民币就走弱，这是正常的，波动区间比较小...6.36是当前的观察点。”一股份行交易员指出。

中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。

但人民币走稳也有一定支撑。中国央行副行长易纲周二表示，要坚持开放发展，推进外汇管理体制改革；要以改革开放统领中央银行工作，不断创新和完善宏观调控方式。据央行网站发布新闻稿称，易纲在央行内部一专题讲座上做出如上表述。

北京时间12:10，人民币兑美元 即期报6.3630元，上日收报6.3618元。今日人民币兑美元中间价 报6.3614元，上日中间价为6.3602元。人民币兑美元即期成交额 为63.33亿美元，上日半日为52.12亿美元。

全球汇市方面，由于葡萄牙政局不确定性，欧元周三早盘承压，导致美元指数 突破非农就业数据公布后创下的高点99.345，创下七个月新高99.504。在亚洲，美元略微回落，美元指数报98.882，不过交易商称美元仍受到支撑。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3621。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5425元, 上日尾盘为6.5445元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3889/6.3898元,上一交易日尾盘报6.3955元。