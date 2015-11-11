路透基点：南非Investec Bank的1亿美元贷款条款浮现--TRLPC

路透11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，南非Investec Bank的1亿美元三年期定期贷款条款浮现。继今年稍早获得两笔总计6亿美元的贷款之后，该行现寻求从亚洲的银行获取贷款。

这笔子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。

参贷银行若承诺出资不低于2,000万美元，可获综合收益150个基点及牵头行头衔，前端费为90个基点；出资1,500万-1,900万美元的，可获综合收益146.67个基点及主办行头衔，前端费为80个基点；出资1,000万-1,400万美元的，可获综合收益143.33个基点及安排行头衔，前端费为70个基点；出资500万-900万美元的，可获综合收益140个基点及经理行头衔，前端费为60个基点。

所得资金用于一般企业用途。银行回复截止日期是11月27日。

澳新银行和渣打银行牵头安排这项交易。11月5日已在台北举行面向银行的推介会。

Investec Bank在7月份获得2亿美元三年期定期贷款，2月获得4亿美元三年期定期贷款。美银美林和德国商业银行协调安排了7月份的贷款，2月份的贷款由德国商业银行与渣打银行协调安排。

穆迪、标普和惠誉对借款方的长期评级分别为“Baa2”、“BBB–”和“BBB–”。(完)、