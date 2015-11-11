路透基点：中裕燃气子公司Harmony Gas签署5,000万美元贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Harmony Gas Holdings在7月16日签署了一笔5,000万美元等值的三年期定期贷款。
星展银行是本案的唯一牵头行、簿记行及额度代理行。另有数家银行在一般银团阶段加入。
贷款分为3,900万美元和8,000万港元(1,100万美元)两部分，美元和港元贷款利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)和香港银行同业拆息(Hibor)加码320个基点。
中裕燃气控股及其在海外的分支公司是本贷款的担保人。
所筹资金将用于为国内和海外贷款提供再融资、偿付债务和用于营运资本。
借款人是在开曼群岛注册的投资控股公司。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”