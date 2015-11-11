路透基点：中裕燃气子公司Harmony Gas签署5,000万美元贷款--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Harmony Gas Holdings在7月16日签署了一笔5,000万美元等值的三年期定期贷款。

星展银行是本案的唯一牵头行、簿记行及额度代理行。另有数家银行在一般银团阶段加入。

贷款分为3,900万美元和8,000万港元(1,100万美元)两部分，美元和港元贷款利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)和香港银行同业拆息(Hibor)加码320个基点。

中裕燃气控股及其在海外的分支公司是本贷款的担保人。

所筹资金将用于为国内和海外贷款提供再融资、偿付债务和用于营运资本。

借款人是在开曼群岛注册的投资控股公司。(完)