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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 13:02 BJT

台湾金融：金管会主委称年底前将赴越南、印尼拜会金融监管机构

路透台北11月11日 - 台湾金管会主委周三称，将在11月底赴越南拜访金融监理单位；12月则规划赴印尼，因目前国泰金 参股印尼银行Mayapada 案，仍待双方主管机关签订意向书才能完成。

金管会主委曾铭宗周三在一场研讨会上做此表示。若台湾和印尼的金融监管机构未能签订合作意向书，则国泰金参股Mayapada银行的上限无法达到40%。

台湾金管会3月间已通过国泰金控旗下国泰人寿申请投资印尼Mayapada银行 料40%股权，投入资金约94.27亿台币，该投资金 额将不计入其国外投资限额。

本地时间1241，国泰金跌0.53%报46.5台币。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)

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