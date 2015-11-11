台湾金融：金管会主委称年底前将赴越南、印尼拜会金融监管机构

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月11日 - 台湾金管会主委周三称，将在11月底赴越南拜访金融监理单位；12月则规划赴印尼，因目前国泰金 参股印尼银行Mayapada 案，仍待双方主管机关签订意向书才能完成。
金管会主委曾铭宗周三在一场研讨会上做此表示。若台湾和印尼的金融监管机构未能签订合作意向书，则国泰金参股Mayapada银行的上限无法达到40%。
台湾金管会3月间已通过国泰金控旗下国泰人寿申请投资印尼Mayapada银行 料40%股权，投入资金约94.27亿台币，该投资金 额将不计入其国外投资限额。
本地时间1241，国泰金跌0.53%报46.5台币。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”