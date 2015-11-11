路透基点：佳通轮胎委托德意志银行负责安排3亿美元再融资贷款--TRLPC

路透香港/新加坡11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在新加坡注册的轮胎生产商佳通轮胎已指定德意志银行担任唯一牵头行兼簿记行，负责该公司3亿美元3.75年期贷款事宜，所筹资金将用于该公司2013年4月签署的一笔贷款的再融资。

德银已启动本案，贷款的平均期限为2.2年，通过绿鞋机制还可将贷款规模扩大1亿美元。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350基点。

参贷银行承贷5,000万美元可获牵头行头衔，最高综合收益为429.55基点，前端费为175基点。承贷3,000-4,900万美元可获主办行头衔，综合收益为422.73基点，前端费为160基点。承贷2,000-2,900万美元可获安排行头衔，综合收益为415.90基点，前端费为145基点。承贷1,000-1,900万美元获高级经理行头衔，综合收益和前端费分别为409.09基点和130基点。

消息人士称，本次贷款的结构与2013年4月那笔相同，并在佳通轮胎与日本普利司通美国分公司的承购合同中预先做出过说明。

2013年贷款的期限为4.5年，亦由德银担任唯一簿记行，最高综合收益为383基点，利率较Libor加码325基点，平均期限约为三年。除德银外另有九家银行参贷。

佳通轮胎设有八家生产厂，其中七家在中国，一家在印尼。目前公司正在美国南卡罗来纳州Chester县建设第九家工厂，这是其首次在北美建厂。

借款人持有PT Gajah Tunggal的49.7%股份，后者为东南亚最大的轮胎生产商。(完)