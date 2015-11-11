《汇市简讯》澳元/美元微跌，中国数据好坏不一

0534GMT * 澳元/美元几无变动，中国数据大致符合预期 * 中国10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，预期为5.8% * 中国10月社会消费品零售总额同比增长11.0%，路透调查中值为10. 9% * 澳元/美元在数据公布前报0.7066，最新报0.7061 * 预计海外市场继续空头回补，10日移动均线0.7100为初步目标 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 李春喜)