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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 13:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元微跌，中国数据好坏不一

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    * 澳元/美元几无变动，中国数据大致符合预期
    * 中国10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，预期为5.8%
    * 中国10月社会消费品零售总额同比增长11.0%，路透调查中值为10.
9%
    * 澳元/美元在数据公布前报0.7066，最新报0.7061
    * 预计海外市场继续空头回补，10日移动均线0.7100为初步目标

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 李春喜)

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